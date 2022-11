Verwaltungsgericht Ansbach erklärt Fotographieren von Falschparkern für zulässig

Nachrichtenarchiv - 03.11.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ansbach: Wer Falschparker fotografiert und der Polizei meldet, verstößt in aller Regel nicht gegen den Datenschutz. Das hat das Verwaltungsgericht in Ansbach in einem Grundsatzurteil entschieden. Im konkreten Fall ging es um zwei Männer aus München, die Falschparker abgelichtet und bei der Polizei angezeigt hatten. Das Landesamt für Datenschutzaufsicht hatte darin einen Verstoß gegen den Datenschutz gesehen und die beiden Männer verwarnt. Die hatten dagegen geklagt und bekamen nun vom Gericht recht. Die Deutsche Umwelthilfe begrüßte das Urteil, es ist aber noch nicht rechtskräftig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2022 12:00 Uhr