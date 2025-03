Verurteilter Russe legt Revision im Fall Murnau ein

Nach dem Doppelmord von Murnau geht der verurteilte Russe gegen sein Urteil vor: Er hat Revision eingelegt und will so erreichen, dass die Entscheidung des Gerichts aufgehoben wird. Das Landgericht München 2 hat ihn vor zehn Tagen wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt und die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das heißt: Voraussichtlich keine vorzeitige Entlassung möglich, keine Bewährung nach 15 Jahren. Der 58-Jährige Russe hatte nach einem Streit in Murnau zwei Ukrainer erstochen - beide wurden wegen Kriegsverletzungen in Murnau behandelt und waren körperlich eingeschränkt.

