Verunglückter US-amerikanischer Höhlenforscher bittet um Hilfe

Istanbul: Der in der Türkei verunglückte US-amerikanische Höhlenforscher hat sich in einem dramatischen Appell an seine Helfer gewandt. Er sei zwar bei Bewusstsein, brauche aber sehr viel Hilfe, um hier herauszukommen, sagte Mark Dickey in einem veröffentlichten Video. Dickey war mit einem Forscherteam in die Morca-Höhle in der Nähe der türkischen Mittelmeerküste geklettert. In einer Tiefe von mehr als 1.100 Metern erlitt er eine Magen-Blutung. In der Folge wurde er von einem internationalen Einsatzteam in ein höher gelegenes Basislager gebracht, wo er Medikamente und Blutinfusionen erhielt. Nach Angaben der Höhlenforschungsgesellschaft stabilisierte sich der Zustand des 40-Jährigen zwar. Allerdings könne er nicht aus eigener Kraft aus der Höhle kommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.09.2023 11:30 Uhr