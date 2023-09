Verunglückte am Iseosee stammt offenbar aus Bayern

Brescia: Die junge Frau, die vorgestern im Iseosee in Norditalien untergegangen ist, kommt offenbar aus Bayern. Das meldeten italienische Medien. Die Chancen, sie noch lebend zu finden, schätzen die Rettungskräfte als äußerst gering ein. An der Unfallstelle ist der See etwa 180 Meter tief. Die 20-Jährige war mit anderen jungen Deutschen auf einem gemieteten Schnellboot unterwegs. Eine 23-Jährige soll sich ohne Fahrerlaubnis ans Steuer gesetzt und so heftig beschleunigt haben, dass die 20-Jährige über Bord ging.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2023 07:00 Uhr