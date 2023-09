Verunglückte am Iseosee stammt offenbar aus Bayern

Bergamo: Eine junge Frau, die gestern Abend im Iseosee in Norditalien verschwunden ist, kommt offenbar aus Bayern. Nach Angaben von italienischen Medien suchen die Rettungskräfte seit fast 24 Stunden nach ihr. Die 20jährige war gestern Abend mit einer Gruppe von Freunden unterwegs, als sie in den See stürzte. Eine 23-Jährige soll das Boot so plötzlich beschleunigt haben, dass die 20-Jährige in den See fiel. An der Unfallstelle ist er etwa 180 Meter tief.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2023 23:00 Uhr