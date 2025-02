Vertreter von USA und Russland sprechen über Ukraine

Riad: Im Ukraine-Krieg suchen die beteiligten Mächte weiter intensiv nach Lösungen. Abgesandte der USA und Russlands treffen sich heute wieder zu Gesprächen in Saudi-Arabien. Frankreichs Präsident Macron sagte nach einem Besuch im Weißen Haus, er halte eine Feuerpause in der Ukraine innerhalb von Wochen für möglich. Dabei unterstrich Macron die Bereitschaft der Europäer, Friedenstruppen in die Ukraine zu schicken. Unterdessen heißt es, ein Rohstoff-Abkommen der USA mit der Ukraine stehe kurz vor dem Abschluss.

