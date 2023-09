Vertreter von US-Techfirmen arbeiten an KI-Vorschriften

Washington: In den USA haben Vertreter führender Tech-Konzerne und der Politik über Regeln für die Anwendung von Künstlicher Intelligenz beraten. Bei dem Kongress in Washington war unter anderen Tesla-Chef Musk dabei. Er betonte, es brauche eine Regulierungsbehörde, damit Unternehmen sicher und im Interesse der Öffentlichkeit handelten. Wörtlich sagte Musk: "Es ist wichtig für uns, einen Schiedsrichter zu haben." Neben Musk nahmen auch Facebook-Chef Zuckerberg und Google-Chef Pichai an den Beratungen teil. Der Fraktionschef der Demokraten, Schumer, unterstrich, man wolle eine Grundlage für eine überparteiliche KI-Politik schaffen. Schon jetzt gehen von KI allerhand Gefahren aus, wie kaum erkennbare Fälschungen in Form von Fotos und Videos oder Manipulationen in sozialen Netzwerken.

