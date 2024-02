Vertreter von Politik und Kirche würdigen verstorbenen CSU-Politiker Alois Glück

München: Vertreter der bayerischen Politik und der Kirche haben den verstorbenen Landtagspräsidenten Alois Glück gewürdigt. Ministerpräsident Söder bezeichnete Glück als einen der größten und bedeutendsten Politiker der CSU, der eine "starke Stimme und moralische Instanz" gewesen sei. Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Stetter-Karp, erinnerte daran, dass Glück im kirchlichen Dialogprozess angesprochen habe, wie grundlegend sich Kirche wandeln müsse. Alois Glück starb heute Früh im Alter von 84 Jahren in einer Münchner Klinik. Er gehörte dem Landtag 38 Jahre an und war lange Chef der CSU-Fraktion, eine Legislaturperiode über auch Landtagspräsident. - Eine Wiederholung der Talksendung "Eins zu Eins" mit Alois Glück können Sie heute in Bayern 2 hören, und zwar um 16.05 Uhr und um 22.05 Uhr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.02.2024 18:15 Uhr