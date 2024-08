Vertreter Israels treffen für neue Gaza-Gespräche in Kairo ein

Kairo: Die Chefs der israelischen Geheimdienste führen in der ägyptischen Hauptstadt erneut Gespräche über ein Abkommen im Gaza-Krieg. Ein Regierungssprecher bestätigte, dass über die Freilassung israelischer Geiseln im Tausch gegen palästinensische Häftlinge verhandelt werde. Auch eine Delegation aus den USA soll Medienberichten zufolge in Kairo eingetroffen sein. Wie die israelische Zeitung "Haaretz" unter Berufung auf einen israelischen Repräsentanten schreibt, bereitet sich das Verhandlungsteam auf einen möglichen Gipfel am Sonntag vor, falls die Hamas Bewegung erkennen lasse. Bisher scheiterten die Verhandlungen unter anderem an der Forderung Israels nach einer dauerhaften Kontrolle der südlichen Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten. Das lehnen sowohl Ägypten als auch die Hamas ab.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.08.2024 01:00 Uhr