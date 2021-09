Vertreter der jüdischen Gemeinde zeigen sich bestürzt über Vorfall in Hagen

Nachrichtenarchiv - 17.09.2021 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hagen: Nach dem offenbar geplanten Anschlag auf die Synagoge in Hagen zeigen sich Vertreter der jüdischen Gemeinde bestürzt. Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Knobloch, sagte, der Anschlagsplan zeige, dass jüdisches Leben ohne Angst in Deutschland noch immer nicht möglich sei. Die Ermittlungen in dem Fall gehen unterdessen weiter. Nachdem in der Wohnung des Tatverdächtigen keine Bombenbauteile gefunden wurden, werden nun gefundene Handys und Speicherkarten ausgewertet. Der 16-jährige tatverdächtige Syrer hat Anschlagspläne auf die Synagoge bestritten, aber zugegeben, Kontakt zu jemanden gehabt zu haben, um sich den Bau einer Bombe erklären zu lassen. Die Behörden ermitteln wegen des Verdachts der Vorbereitung eines Terroranschlags.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.09.2021 11:15 Uhr