Vertreter der Hamas verhandeln in Kairo über Waffenstillstand

Kairo: Vertreter der Hamas treffen sich heute mit Vermittlern aus Katar und Ägypten, um über eine Waffenruhe zu sprechen. Israel hatte am Samstag angeboten, die geplante Offensive auf Rafah zu verschieben, wenn es zu einer Einigung über die Freilassung israelischer Geiseln komme. Das Angebot sieht nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters vor, dass in einem ersten Schritt etwa 40 Geiseln aus der Gewalt der Hamas freigelassen werden sollen - dafür sollen im Gegenzug Palästinenser aus israelischen Gefängnissen freikommen. In einem zweiten Schritt soll es einen temporären Waffenstillstand geben. Das Angebot sei Israels Kompromissantwort auf eine Hamas-Forderung nach einem dauerhaften Waffenstillstand gewesen. US-Präsident Biden hatte gestern in einem Gespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu betont, seine Regierung könne die Operation in Rafah ohne einen angemessenen humanitären Plan nicht unterstützen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2024 11:00 Uhr