Vertreter der Bundestags-Parteien zeigen sich entsetzt über antisemitische Ausschreitungen

Berlin: Vertreter verschiedener Parteien haben die Ausschreitungen bei pro-palästinensischen Kundgebungen verurteilt. Bundeskanzler Scholz kündigte in einer Regierungserklärung im Bundestag ein hartes Vorgehen gegen Antisemitismus und Israel-Feindlichkeit an. Die Behörden dürften keine Demonstrationen zulassen, bei denen antisemitische Parolen gebrüllt würden und der Tod von Menschen verherrlicht werde. Unionsfraktionschef Merz sagte, Judenhass und Zerstörungswut gegen Israel dürften keinen Platz in unserem Land haben. AfD-Chef Chrupalla forderte, dass potenzielle Gefährder sofort und konsequent abgeschoben werden. Seit dem Großangriff der Hamas auf Israel kommt es in Deutschland immer wieder zu propalästinensischen Kundgebungen. In Berlin-Neukölln war gestern Abend eine Versammlung eskaliert. 65 Polizisten wurden verletzt, es gab 174 Festnahmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2023 13:00 Uhr