Vertreter aus aller Welt gedenken des Massakers von Srebrenica vor 25 Jahren

Nachrichtenarchiv - 11.07.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Srebrenica: Bei einer Trauerfeier in der Opfergedenkstätte Potocari haben Bosnien-Herzegowina und politische Vertreter aus aller Welt des Massakers von Srebrenica vor 25 Jahren gedacht. Hinterbliebene, bosnische Spitzenpolitiker und ausländische Diplomaten legten Blumen am Denkmal nieder. UN-Generalsekretär Guterres, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Bundespräsident Steinmeier sendeten Video-Botschaften. Auf dem Friedhof von Potocari wurden Särge mit sterblichen Überresten von neun weiteren Opfern in neu ausgehobene Gräber gelassen. Sie waren erst in den vergangenen Monaten identifiziert worden. Bei dem Massaker wurden etwa 8.000 muslimische Männer und Jugendliche von bosnisch-serbischen Verbänden ermordet. Die Gräueltat gilt als erster Völkermord auf europäischem Boden seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.07.2020 22:00 Uhr