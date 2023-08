Vertrauen in den Staat fällt laut Beamtenbund auf Tiefpunkt

Berlin: Weniger als ein Drittel der Bürger haben Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des deutschen Staates. Das ergab eine Umfrage des deutschen Beamtenbundes. Demnach sehen nr noch 27 Prozent der Befragten den Staat dazu in der Lage, seine Aufgaben zu erfüllen. Damit fällt die Zahl auf einen neuen Tiefstand. Über zwei Drittel, der vom Institut Forsa Befragten, sehen den Staat als überfordert an. Vor allem die Asyl- und Flüchtlingspolitik, die Bildungspolitik sowie die Klima- und Umweltpolitik stehen laut der Bürgerbefragung in der Kritik. Als wichtigste Aufgaben des Staates nannten wie im Vorjahr die meisten Befragten das Aufrechterhalten der sozialen Gerechtigkeit in der Gesellschaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2023 12:00 Uhr