Vertrauen in den Staat erreicht in Umfrage neuen Tiefstand

Berlin: Das Vertrauen der Bürger in die Handlungsfähigkeit des Staates ist laut einer Umfrage des Deutschen Beamtenbundes auf einen neuen Tiefstand gesunken. Demnach gaben nur noch 27 Prozent der Befragten an, sie halten den Staat für fähig, seine Aufgaben zu erfüllen. Das waren zwei Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr. Besonders niedrig ist das Vertrauen in Ostdeutschland. Dort sind 77 Prozent der Befragten davon überzeugt, dass der Staat überfordert sei - im Westen sind es 68 Prozent. Die größten Probleme sehen die Teilnehmer in der Flüchtlingspolitik, gefolgt von Bildung und Klimaschutz. Vor einem Jahr stand noch die Energieversorgung ganz oben, die bei der aktuellen Umfrage durch das Institut Forsa nur noch eine untergeordnete Rolle spielte. 80 Prozent der Befragten gaben an, dass sie eine generelle Verrohung der Gesellschaft wahrnehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2023 16:00 Uhr