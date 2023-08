Vertrauen in den Staat erreicht in Umfrage neuen Tiefstand

Berlin: Der deutsche Staat erfüllt nur noch aus der Sicht von weniger als einem Drittel der Bevölkerung seine Aufgaben. Das geht aus einer Befragung des deutschen Beamtenbundes hervor. 69 Prozent sehen ihn als überfordert an. Das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates ist damit auf einen neuen Tiefpunkt gesunken. Der dbb-Vorsitzender Silberbach nannte das alarmierend. Vor allem die Asyl- und Flüchtlingspolitik, die Bildungspolitik sowie die Klima- und Umweltpolitik stehen laut der Bürgerbefragung in der Kritik. Wie im Vorjahr sehen die meisten Befragten als wichtigste Aufgabe des Staates das Aufrechterhalten der sozialen Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Investitionen für den Klimaschutz nannten diesmal deutlich weniger Bürger als sehr wichtige Aufgabe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2023 15:00 Uhr