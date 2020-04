Verteidigungsministerium will Eurofighter und F-18 beschaffen

Nachrichtenarchiv - 21.04.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Verteidigungsministerium will die überalterte Tornado-Flotte der Luftwaffe durch Eurofighter sowie F-18-Kampflugzeugen des US-Herstellers Boeing ersetzen. Das Ministerium von Annegret Kramp-Karrenbauer unterrichtete die zuständigen Obleute im Bundestag nun offiziell über das milliardenschwere Vorhaben, bei dem zunächst das europäische Modell und später auch das US-Flugzeug beschafft werden soll. In der "Süddeutschen Zeitung" machte die Ministerin deutlich, dass eine entscheidungsreife Beschlussvorlage aber erst für die Jahre 2022 oder 2023 erwartet werden kann - also in jedem Fall nach der nächsten Bundestagswahl. Die SPD hat Vorbehalte gegen das Vorhaben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2020 20:00 Uhr