Verteidigungsministerium warnt vor Problemen mit F-35-Bombern

Nachrichtenarchiv - 05.12.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Deutschland wird das Zwei-Prozent-Ziel der Nato laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft, IW, im kommenden Jahr und ab 2026 verfehlen. Wie die "Rheinische Post" berichtet, sieht das IW trotz des 100-Milliarden-Euro-Sondervermögens für die Bundeswehr das Ziel, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung aufzuwenden, in weiter Ferne. Auch kurzfristig nötige Beschaffungen kämen nicht voran. Grund sind offenbar die jüngsten Preissteigerungen sowie Verzögerungen beim Kauf von Ausrüstung. Probleme gibt es offenbar rund um die Beschaffung von F-35-Kampfflugzeugen. Unklar ist, ob der Flugplatz Büchel in Rheinland-Pfalz rechtzeitig umgebaut werden kann. Auch die zeitgerechte Zulassung der Kampfbomber für den Flugbetrieb steht in Frage. Für heute ist deshalb ein Krisentreffen von Haushaltspolitikern der Ampel geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2022 06:00 Uhr