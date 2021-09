Verteidigungsministerium untersagt Löschung von Afghanistan-Unterlagen

Nachrichtenarchiv - 03.09.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundesverteidigungsministerium hat die Löschung aller Akten und Dateien zum Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr untersagt. Wie die Zeitung "Welt" unter Berufung auf ein internes Schreiben berichtet, hat Staatssekretär Hoofe verfügt, dass die Unterlagen nicht gelöscht oder vernichtet werden dürfen. Demnach seien alle Unterlagen und Informationen, die im Zusammenhang mit dem deutschen militärischen Engagement in Afghanistan sowie der Evakuierungsoperation stehen, zu sichern. Mit dem Löschmoratorium folgte das Ministerium laut "Welt" einer Forderung von Grünen-Verteidigungspolitiker Lindner. Der hatte die Sicherung aller Daten zur späteren Aufarbeitung des Einsatzes in einem möglichen Untersuchungsausschuss verlangt. Die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP, Strack-Zimmermann, fordert laut dem Blatt die Einsicht in einen geheimen Bericht der deutschen Botschafterin in Washington an das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium vom 6. August. Die FDP-Politikerin will demnach wissen, ob die Bundesregierung darin bereits über den bevorstehenden Einsatz der USA in Kabul informiert wurde und die eigene Evakuierungsmission verspätet begonnen hat.

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.09.2021 05:00 Uhr