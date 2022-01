Verteidigungsministerin Lambrecht reist nach Jordanien

Nachrichtenarchiv - 08.01.2022 22:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Al Asrak: Verteidigungsministerin Lambrecht ist bei ihrer ersten Reise in diesem Jahr in Jordanien eingetroffen. Dort hat sie unter anderem einen Luftwaffenstützpunkt besucht. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums ist Lambrecht außerdem in die Hauptstadt Jordaniens, nach Amman, gereist und hat dort König Abdullah II. und mehrere Regierungsvertreter getroffen. Dabei sei es um die sicherheitspolitische Lage und die Kooperation zwischen beiden Ländern gegangen, so das Verteidigungsministerium. Die Bundeswehr unterstützt in Jordanien mit etwa 150 Soldatinnen und Soldaten einen internationalen Einsatz gegen die Terrororganisation Islamischer Staat, der von den USA angeführt wird.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.01.2022 22:45 Uhr