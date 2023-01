Verteidigungsministerin Lambrecht bittet Kanzler Scholz um Entlassung

Nachrichtenarchiv - 16.01.2023 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach anhaltender Kritik an ihrer Arbeit zieht Verteidigungsministerin Lambrecht nun die Konsequenzen. In einer schriftlichen Erklärung der SPD-Politikerin heißt es, sie habe Kanzler Scholz um ihre Entlassung gebeten. Lambrecht begründet ihren Schritt mit der - Zitat - "monatelangen medialen Fokussierung" auf ihre Person. Diese lasse eine sachliche Berichterstattung und Diskussion über die Soldatinnen und Soldaten, die Bundeswehr und sicherheitspolitische Weichenstellungen kaum zu. Lambrecht wurde mangelndes Interesse an der Bundeswehr vorgeworfen, zuletzt war sie wegen eines missglückten Neujahrs-Videos in die Diskussion geraten. Über eine Neubesetzung des Postens werde es vermutlich heute noch keine Entscheidung geben, heißt es aus Regierungskreisen - im Gespräch waren bisher unter anderen der bisherige Arbeitsminister Heil und die Wehrbeauftragte Högl.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2023 12:00 Uhr