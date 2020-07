Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat neuen Freiwilligen Dienst vorgestellt

Berlin: Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat ihre Pläne für einen Freiwilligen-Dienst bei der Bundeswehr vorgestellt. Es handele sich dabei um ein Angebot für Menschen, die sich in ihrer Heimat engagieren wollen, sagte Kramp-Karrenbauer. Ab dem 1. April 2021 sollen bis zu 1.000 Männer und Frauen pro Jahr ihren Dienst absolvieren. Zunächst steht eine siebenmonatige Ausbildung an, danach haben die Teilnehmer 6 Jahre Zeit, um bei einer Einheit in ihrer Heimat einen 5-monatigen Einsatz zu absolvieren. Durch den neuen Freiwilligen Dienst erhoffe man sich eine noch stärkere Verankerung der Streitkräfte in der Bevölkerung, so die Verteidigungsministerin. Außerdem werde dadurch eine Lücke im beruflichen Angebot der Bundeswehr geschlossen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2020 13:00 Uhr