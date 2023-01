Verteidigungsminister wirbt in der Panzer-Debatte für Geduld

Nachrichtenarchiv - 24.01.2023 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der neue Bundesverteidigungsminister Pistorius hat klar gestellt, dass die Entscheidung über die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine im Kanzleramt fällt. Wörtlich fügte er hinzu: "Wenn die Entscheidung noch ein, zwei Tage dauert, dann ist das eben so." In Kürze will Pistorius die Aufstellung vorlegen, welche Leopard-Panzer für eine Lieferung infrage kämen. Der Rüstungskonzern Rheinmetall könnte nach eigenen Angaben 139 Panzer der Typen Leopard 1 und 2 bereitstellen. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann, sagte im Morgenmagazin, es sei kurios, dass jetzt schon über konkrete Zahlen gesprochen werde. Am Ende werde Europa gemeinsam entscheiden. Sie selbst ruderte nach ihrer heftigen Kritik an Kanzler Scholz etwas zurück und lobte ausdrücklich den neuen Verteidigungsminister Pistorius.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.01.2023 09:45 Uhr