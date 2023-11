Verteidigungsminister Pistorius will sein Ressort verschlanken

Berlin: Verteidigungsminister Pistorius will die Strukturen in seinem Ressort verschlanken. Auf der Bundeswehrtagung in Berlin kündigte er die größte Reform des Ministeriums seit gut zehn Jahren an. Doppelstrukturen sollen demnach abgebaut und rund 200 Stellen zu den Streitkräften verlegt werden. Durch die Neustrukturierung sollen laut Pistorius Entscheidungen besser und schneller getroffen werden. Der Krieg sei zurück in Europa, darauf müsse sich Deutschland einstellen, so Pistorius. Bundeskanzler Scholz sicherte der Bundeswehr mehr Geld zu. Deutschland werde dauerhaft zwei Prozent der nationalen Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben, wie es für NATO-Staaten vorgesehen sei, sagte er auf der Bundeswehrtagung. Dieses Ziel werde man im kommenden Jahr erstmals erreichen.

