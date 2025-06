Verteidigungsminister Pistorius in Kiew eingetroffen

Kiew: Verteidigungsminister Pistorius ist nach Kiew gereist. Er will in der ukrainischen Hauptstadt mit Regierungsvertretern über weitere Militärhilfe sprechen. Pistorius bekräftigte, dass Deutschland alles tun werde, damit sich die Ukraine gegen Russland verteidigen kann. Der Krieg ist auch Thema bei einer Konferenz in Rom. Neben Außenminister Wadephul kommen Vertreter aus Italien, Polen, Spanien, Großbritannien, Frankreich und der Ukraine. - Bundeskanzler Merz hat unterdessen betont, dass Deutschland an seinem außenpolitischen Kurs festhalten werde. In den Reihen der SPD gibt es ein Grundsatzpapier, in dem eine Abkehr von der Rüstungspolitik gefordert wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2025 07:00 Uhr