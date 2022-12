Verteidigungsausschuss berät über Anschaffung der F-35-Kampfjets

Nachrichtenarchiv - 05.12.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Verteidigungsministerium sieht Probleme bei der Beschaffung des US-Kampfflugzeugs F-35 für die Bundeswehr. So ist offenbar fraglich, ob der Stationierungsflughafen Büchel in Rheinland-Pfalz rechtzeitig umgebaut werden kann. Auch mit der Zulassung der Maschine in Deutschland könnte es Probleme geben, ebenso bei der Finanzierung. Im Lauf des Tages soll das Verteidigungsministerium darüber dem Haushalts-Ausschuss des Bundestags berichten. Das Institut der Deutschen Wirtschaft bezweifelt in einer Studie, dass Deutschland seinen zugesagten NATO-Beitrag leisten kann. Die "Rheinische Post" schreibt unter Berufung auf das IW, die kurzfristig nötigen Beschaffungen kämen nicht voran. Weltweit allerdings steigen die Rüstungsausgaben: So berichtete das Stockholmer Sipri-Institut, Waffenlieferanten hätten 2021 ihren Umsatz um knapp zwei Prozent gesteigert. Durch den Ukraine-Krieg steige die Nachfrage weiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2022 10:00 Uhr