Verteidiger von Ex-Wirecard-Chef Braun wollen Prozess stoppen

München: Im Wirecard-Prozess gegen Ex-Firmenchef Braun hat die Verteidigung Vorwürfe an die Staatsanwaltschaft gerichtet. Brauns Anwalt Dierlamm forderte in seinem Eröffnungsplädoyer die Aussetzung des Verfahrens. Eine ordnungsgemäße Hauptverhandlung sei nicht möglich. Dierlamm sagte, man stehe infolge der schweren Versäumnisse im Ermittlungsverfahren vor einem Scherbenhaufen. Der Verteidiger warf der Staatsanwaltschaft sowohl schlampige und fehlerhafte Ermittlungen als auch gravierende Verstöße gegen rechtsstaatliche Prinzipien vor. So beschuldigte Dierlamm die Ermittler, der Verteidigung wesentliche Unterlagen vorenthalten zu haben.

