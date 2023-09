Versuchter Brandanschlag auf Dresdner Flüchtlingsunterkunft

Dresden: Unbekannte haben versucht, in der sächsischen Landeshauptstadt eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Brand zu stecken. Laut Polizei kletterten sie in der Nacht über einen Zaun einer leerstehenden ehemaligen Schule, in der die Menschen unterkommen sollten. Die Unbekannten schütteten demnach an der Fassade eine brennbare Flüssigkeit aus und legten eine Trasse bis zum Zaun. Das Feuer ist laut Polizei erloschen, bevor es Schaden anrichten konnte. Die Ermittlungen laufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2023 13:00 Uhr