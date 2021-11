Verstöße gegen Versammlungsauflagen durch Corona-Demos in Thüringen und Sachsen

Nachrichtenarchiv - 30.11.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Erfurt: In Sachsen und Thüringen haben an mehreren Orten jeweils hunderte Menschen gegen staatliche Corona-Maßnahmen demonstriert. Eine Erlaubnis für diese Demonstrationen gab es dabei nicht. Nach Polizei-Angaben kamen in Erfurt, Freiberg, Zwickau und Chemnitz mehrere hundert Demonstranten zusammen - erlaubt gewesen wären zehn in Sachsen und maximal 35 in Thüringen. Der Ostbeauftragte der scheidenden Bundesregierung, Wanderwitz, sprach davon, dass der Rechtsstaat dort vorgeführt werde.

Quelle: BR24 Nachrichten, 30.11.2021 03:00 Uhr