Verstöße gegen Maskenpflicht in Bayern können teuer werden

Nachrichtenarchiv - 24.04.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Wer in Bayern gegen die Maskenpflicht verstößt, die ab kommender Woche gilt, muss mit teils hohen Geldbußen rechnen. Der eigens dafür aktualisierte Bußgeldkatalog sieht einen Betrag von bis zu 5.000 Euro vor. Dieser wird etwa fällig, wenn ein Ladenbesitzer nicht sicherstellt, dass sein Personal eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt. Wer in Bussen, Bahnen oder Geschäften ohne Mund- und Nasenmaske erwischt wird, muss mit einer Geldbuße von 150 Euro rechnen. Die Maskenpflicht in Bayern gilt ab kommendem Montag für alle ab einem Alter von sechs Jahren. Die Staatsregierung hat angekündigt, die Einhaltung der Vorschriften streng zu kontrollieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2020 13:00 Uhr