Verstöße gegen Denkmalschutz in Bayern sollen bald bis zu 5 Millionen Euro kosten

04.02.2021 13:15 Uhr

München: Wer in Bayern gegen den Denkmalschutz verstößt, soll künftig bis zu 5 Millionen Euro zahlen. Die Regierungskoalition aus CSU und Freien Wählern will das Denkmalschutzgesetz im Freistaat ändern und hat nun einen entsprechenden Antrag eingereicht. Die Initiative zielt vorallem auf denkmalgeschütze Immobilien ab. Josef Schmid von der CSU sagte, zur Abschreckung sei es wichtig, den bisherigen Rahmen deutlich um das 20-fache zu erhöhen. Zuletzt hatte in München der illegale Abriss des Uhrmacherhäusls für Diskussionen gesorgt. Die Grünen glauben nicht, dass höhere Bußgelder die Lage verändern werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.02.2021 13:15 Uhr