Verstöße gegen Cannabis-Gesetz sind in Bayern teuer

München: Für Verstöße gegen das neue Cannabis-Gesetz drohen in Bayern hohe Bußgelder. So werden etwa 1000 Euro fällig für das Kiffen in Gegenwart von Kindern und Jugendlichen. Das geht aus einem umfangreichen Bußgeldkatalog hervor, der bereits in Kraft ist. Teuer wird es auch für Verstöße im Zusammenhang mit künftigen Cannabis-Anbauvereinigungen: Für den unerlaubten Versand oder die Lieferung von Cannabis-Stecklingen sind Bußgelder bis zu 30.000 Euro möglich. Im Wiederholungsfall können die Bußgelder verdoppelt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.04.2024 12:45 Uhr