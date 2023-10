Verstappen zum dritten Mal nacheinander Formel-1-Weltmeister

Doha: Der Niederländer Max Verstappen ist zum dritten Mal in Folge Formel-1-Weltmeister. Nach dem Ausfall seines letzten verbliebenen WM-Rivalen Sergio Pérez im Sprintrennen beim Großen Preis von Katar ist der 26-jährige Red-Bull-Fahrer in der Gesamtwertung nicht mehr einzuholen. Verstappen ist der elfte Pilot mit mindestens drei Titeln in der Motorsport-Königsklasse.

