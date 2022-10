Verstappen verpasst vorzeitige Formel-1-Titelverteidigung

Charles wird nicht an der Klimakonferenz im November teilnehmen

London: Die britische Premierministerin Truss hat nach einem Bericht der Sunday Times verhindert, dass der britische König Charles an der Weltklimakonferenz im November in Ägypten teilnimmt. Dem Bericht zufolge hat sie sich bei einem persönlichen Treffen mit Charles gegen dessen Teilnahme ausgesprochen. Der Pressedienst des Monarchen stellt die Entscheidung anders dar. Charles habe in dieser Frage den Rat der Premierministerin gesucht. In gegenseitigem Respekt sei dann vereinbart worden, dass der König nicht teilnimmt. Wie die Sunday Times weiter schreibt, ist es auch unwahrscheinlich, dass Truss selbst an der Konferenz teilnimmt. Derzeit wird spekuliert, Truss könne die internationalen Klimazusagen ihres Landes zurücknehmen.

