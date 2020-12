Verstappen startet von Pole Position ins Formel-1-Saisonfinale

Schlag gegen Rechtsextreme: Festnahmen in Österreich und Bayern

Wien: Österreichische Fahnder haben ein rechtsextremes Netzwerk mit Verbindungen zu Deutschland ausgehoben. Auf einer Pressekonferenz gab Innenminister Nehammer Einzelheiten bekannt. Demnach wurden in enger Zusammenarbeit mit den Landeskriminalämtern in Bayern und in Nordrhein-Westfalen in Österreich fünf und in Deutschland zwei Personen festgenommen. Zudem wurden unter anderem 76 halb- und vollautomatische Waffen, umfangreiche Munitionsbestände sowie Handgranaten und Sprengstoff sichergestellt. Hauptverdächtiger ist ein 53 Jahre alter Österreicher. Laut Nehammer waren die Waffen für die rechtsextreme Szene in Deutschland bestimmt, um eine rechtsradikale Miliz aufzubauen. Drogenlieferungen aus Deutschland brachten die Ermittler auf die Spur des Netzwerks.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2020 15:00 Uhr