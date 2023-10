Verstappen ist wieder Formel-1-Weltmeister

Doha: Der Niederländer Max Verstappen hat sich vorzeitig den WM-Titel in der Formel 1 gesichert. Der Red-Bull-Pilot profitierte vom Ausfall seines einzig verbliebenen Rivalen und Teamkollegen Sergio Perez beim Sprintrennen von Katar. Das Rennen gewann Oscar Piastri im McLaren, Verstappen wurde Zweiter. In den sechs noch ausstehenden Grand-Prix-Rennen ist Verstappen rechnerisch nicht mehr einzuholen. Für ihn ist es bereits der dritte WM-Titel in Folge.

