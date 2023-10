Verstappen ist wieder Formel-1-Weltmeister

Doha: Der Niederänder Max Verstappen hat sich vorzeitig den WM-Titel in der Formel 1 gesichert. Der Red-Bull-Pilot profitierte vom Ausfall seine einzig verbliebenen Rivalen und Teamkollegen Sergio Perez beim Sprintrennen von Katar. In den sechs noch ausstehenden Grand-Prix-Rennen ist Verstappen rechnerisch nicht mehr einzuholen. Für ihn ist es bereits der dritte WM-Titel in Folge.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2023 21:00 Uhr