Verstappen ist vorzeitig Formel-1-Weltmeister

Zur Formel 1: Zum vierten Mal in Folge ist der Niederländer Max Verstappen Weltmeister. Er sicherte sich den Titel zwei Rennen vor Schluss - und zwar beim Großen Preis in Las Vegas. Hier kam er im Red Bull zwar nur als Fünfter ins Ziel - aber vor seinem Konkurrenten Lando Norris aus Großbritannien im McLaren, der 6. wurde. Mercedes feierte in Las Vegas einen britischen Doppelsieg: Mit George Russell auf eins vor Lewis Hamilton. Ferrari-Pilot Carlos Sainz aus Spanien wurde Dritter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2024 10:00 Uhr