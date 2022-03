Verstappen gewinnt Großen Preis von Saudi-Arabien

Das Wetter: nachts klar, morgen bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar oder höchstens leicht bewölkt bei +5 bis -1 Grad. Morgen wieder viel Sonne bei 16 bis 21 Grad. Am Dienstag ebenfalls noch mild, aber teilweise schon bewölkt. Am Mittwoch überwiegend grau und von Norden her Regen. Nur mehr 7 bis 15 Grad. Nachts frostfrei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2022 20:00 Uhr