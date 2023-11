Verstappen gewinnt großen Preis von Sao Paulo

Sao Paulo: Formel-1-Pilot Max Verstappen hat auch den großen Preis von Sao Paulo in Brasilien gewonnen. Damit kann der Niederländer in dieser Saison bereits den 17. Sieg von bisher 20 Rennen verzeichnen. Und in der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart zum Abschluss des zehnten Spieltags mit 0:2 in Heidenheim verloren. Wolfsburg und Werder Bremen trennten sich 2:2.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2023 09:00 Uhr