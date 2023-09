Verstappen gewinnt Formel 1-Grand Prix in Japan und macht Red Bull zum Weltmeister

Suzuka: In der Formel 1 hat Weltmeister Max Verstappen den Großen Preis von Japan gewonnen. Er gewann in Suzuka vor dem McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri. Der Niederländer kann am kommenden Rennwochenende in Katar seinen dritten Sieg in der Fahrer-WM perfekt machen. Bei den Konstrukteuren steht der Weltmeister dagegen nun bereits fest. Trotz des Ausfalls von Teamkollege Sergio Perez holte Verstappen genügend Punkte, um Mercedes und Ferrari auf Distanz zu halten. Sechs Rennwochenenden vor Schluss kann Red Bull nicht mehr von der Spitze verdrängt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.09.2023 09:30 Uhr