Verstappen gewinnt Formel-1-Auftakt in Bahrain

Kurzmeldung ein/ausklappen Mehrere Verletzte bei Lawinenabgängen und Zusammenstöße auf Skipisten

Innsbruck: Bei Lawinenabgängen in den Alpen sind am Wochenende mehrere deutsche Skifahrer schwer verletzt worden. Wie die Tiroler Landespolizei mitteilte, wurden gestern eine 60 Jahre alte Tourengeherin und ein 59 Jahre alter Tourengeher unterhalb des Blankensteingipfels von einer Lawine mitgerissen. Die Frau wurde per Rettungshubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen. In den Tuxer Voralpen wurde ein 54-jähriger Skitourengeher aus Deutschland bei einem Lawinenabgang teilweise verschüttet. Seine Begleiter alarmierten die Rettungskräfte. Weitere Schwerverletzte mussten nach Zusammenstößen auf mehreren Ski-Pisten in Krankenhäuser geflogen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2023 18:00 Uhr