Meldungsarchiv - 30.07.2023 17:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Spa-Francorchamps: Max Verstappen hat seine Siegesserie in der Formel 1 ausgebaut. Der zweimalige Champion gewann am späten Nachmittag auch den Großen Preis von Belgien und feierte damit seinen achten Sieg in Folge. Zweiter auf dem über sieben Kilometer langen Kurs in Spa-Francorchamps wurde Verstappens Teamkollege Sergio Pérez. Auf Rang drei kam Charles Leclerc im Ferrari. Nico Hülkenberg belegte im Haas den 18. Platz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.07.2023 17:00 Uhr