Verstärkte Polizeipräsenz soll in Silvesternacht für Ordnung sorgen

München: Mit Hunderten zusätzlichen Polizisten bereiten sich die Großstädte in Deutschland auf die Silvesternacht vor. In München sollen neben den 1.000 Beamtinnen und Beamten, die regulär Dienst haben, weitere 300 Einsatzkräfte für Ordnung sorgen. Sie sollen das Feuerwerks- und Böllerverbot in der Innenstadt durchsetzen. Auch in Augsburg will die Polizei mehr Personal einsetzen. Auch dort sind Feuerwerkskörper verboten, Glasflaschen und Dosen dürfen nicht mitgeführt werden. In Niederbayern und der Oberpfalz wird es ebenfalls eine verstärkte Polizeipräsenz geben. Konkrete Zahlen wurden nicht bekannt. - Am größten in das Polizeiaufgebot in Berlin. 4.500 Polizisten sind dort im Einsatz. Grund sind die Krawalle in der Silvesternacht vor einem Jahr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.12.2023 08:00 Uhr