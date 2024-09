Verstärkte Abschiebungen in die Türkei haben begonnen

Berlin: Die Bundesregierung hat damit begonnen, abgewiesene Asylbewerber in die Türkei abzuschieben. Grundlage ist ein neu ausgehandeltes Abkommen mit der Regierung in Ankara. Als Gegenleistung soll Deutschland zugesagt haben, bestehende Visaverfahren zu beschleunigen. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet, werden zunächst 200 Ausreisepflichtige in mehreren Linienflügen in die Türkei ausgeflogen. Weitere sollen folgen. Ankara soll zugesagt haben, bis zu 500 türkische Staatsbürger pro Woche zurückzunehmen. Aus dem Bundesinnenministerium war zunächst keine Bestätigung zu erhalten. Innenministerin Faeser hatte zu den Abschiebungen erklärt, man habe erreicht, dass türkische Staatsbürger ohne Bleiberecht in Deutschland, schnell und effektiv in ihre Heimat zurückgeführt werden können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2024 06:30 Uhr