Verspätete Datenübermittlung gefährdet Corona-Frühwarnsystem

26.05.2020 01:00 Uhr

München: Die verspätete Übermittlung von Daten gefährdet möglicherweise das Corona-Frühwansystem. Nach Recherchen des Bayerischen Rundfunks vergeht von den ersten Symptomen bis zur Meldung beim Gesundheitsamt in fast 40 Prozent der Landkreise im Schnitt mindestens eine Woche, in manchen Fällen auch deutlich länger. Analysiert wurden mehrere Wochen lang der jeweils tagesaktuelle Corona-Datensatz des Robert Koch-Institut. Gründe für die teils erheblichen Verzögerungen sind demnach unter anderem fehlende Testkapazitäten oder Verspätungen bei den Meldungen. Experten warnen, dass die Grenze von bis zu 50 Neuinfektionen pro 100.000-Einwohner so unbemerkt überschritten werden kann. In einigen Bundesländern, darunter Bayern, liegt die Obergrenze bei 35. Ziel des Frühwarnsystems ist es, einen erneuten Corona-Ausbruch schnell zu erkennen und gezielt lokal oder regional reagieren zu können.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.05.2020 01:00 Uhr