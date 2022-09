Versorgungslage mit Gas in Deutschland scheint gesichert

Selenskyj fordert Zusammenhalt in Europa gegen Russlands "Energiekrieg"

Kiew: Angesichts des russischen Gaslieferstopps über die Pipeline Nord Stream 1, hat der ukrainische Präsident Selenskyj dem Kreml vorgeworfen, einen Energiekrieg zu führen. Russland versuche in diesen Tagen, den Energiedruck auf Europa weiter zu erhöhen, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Es gehe darum, die Staaten in Europa zu schwächen und einzuschüchtern. Dagegen helfe nur ein noch größerer Zusammenhalt, so Selenskyj. Der russische Energiekonzern Gazprom hatte am Morgen entgegen seiner Ankündigungen die Gaslieferungen über Nord Stream 1 nicht wieder aufgenommen. Gazprom begründetet dies mit einem angeblichen Öl-Leck in einer Kompressorstation. Die Bundesnetzagentur wies die Erklärung aber als fadenscheinig zurück. In Deutschland sind die Gasspeicher derzeit zu knapp 85 Prozent gefüllt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.09.2022 23:15 Uhr