Versorgung von Kindern ist laut DIVI nicht mehr gewährleistet

Nachrichtenarchiv - 01.12.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Kinderkliniken in Deutschland kommen derzeit an ihre Grenzen. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin spricht von einer dramatischen Lage. Laut einer heute vorgestellten Umfrage, an der 110 Kinderkliniken teilgenommen haben, gab es zum Stichtag vor einer Woche nur noch 83 freie Betten auf den Intensivstationen. Der Intensivmediziner Sasse von der Medizinischen Hochschule Hannover sagte wörtlich: "Kinder sterben, weil wir sie nicht mehr versorgen können." Kongresspräsident Brenner von der Uni-Klinik Dresden beklagte einen Mangel an Pflegern und Ärzten. Die psychische Belastung auf den Stationen steige. Deshalb reduzierten viele Mitarbeiter auch ihre Arbeitszeiten. Brenner verwies auf eine steigende Zahl chronisch kranker Kinder, die ins Krankenhaus kommen. Vielfach müssen Operationen verschoben oder Kinder in andere Kliniken verlegt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2022 10:00 Uhr