Versorgung mit Arztpraxen ist weitgehend stabil geblieben

Berlin: Die Versorgung in Deutschland mit Arztpraxen für gesetzlich Versicherte ist im vergangenen Jahr weitgehend stabil geblieben. Das geht aus einer Auswertung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hervor. So waren Ende 2024 rund 190.000 Ärztinnen und Ärzte in Praxen mit einer Kassenzulassung tätig, das sind noch einmal über 2.000 mehr als zum Vorjahreszeitpunkt. Gleichzeitig haben allerdings mehr Ärztinnen und Ärzte in Teilzeit gearbeitet: ihr Anteil lag bei knapp 38 Prozent. Die Praxen sind dabei nicht gleichmäßig in Deutschland verteilt. Am dichtesten war das Versorgungsnetz in Heidelberg, am wenigsten Praxen mit Kassenzulassung gab es im Landkreis Coburg in Bayern.

