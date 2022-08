Versorger wollen insgesamt rund 34 Milliarden Euro aus Gasumlage

Nachrichtenarchiv - 22.08.2022 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die geplante Gas-Umlage stößt erwartungsgemäß auf großes Interesse bei den Energieversorgern. Nach Angaben des Gemeinschaftsunternehmens der Gasnetzbetreiber, Trading Hub Europe, haben elf Unternehmen insgesamt 34 Milliarden Euro beantragt. Dazu gehören unter anderem der in Schieflage geratene Energieriese Uniper, die Leipziger VNG und OMV aus Österreich. Ebenfalls auf der Liste steht als zwölftes Unternehmen die RWE-Tochter Supply & Trading. Dies habe lediglich formale Gründe, erklärte der Konzern. RWE will auf die Gas-Umlage verzichten. Die Anträge bedeuten laut Trading Hub Europe aber nicht, das die Unternehmen auch tatsächlich Geld aus der Gas-Umlage erhalten. Das wird erst eine Überprüfung in den nächsten Monaten ergeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.08.2022 18:15 Uhr